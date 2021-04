Rugby, Italia: una Superlega per rilanciare la palla ovale d’élite (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Rugby Italiano sta vivendo un momento difficile, tra i risultati che non arrivano tra nazionale, Benetton Treviso e Zebre, e i problemi economici che si sono enfatizzati con la pandemia. Da anni il campionato Italiano ha perso d’interesse mediatico, di qualità, relegato gioco forza nelle realtà di provincia e che fatica a diventare quel trampolino di lancio verso l’alto livello che era stato ipotizzato con l’ingresso dell’Italia nella Celtic League. A marzo Marzio Innocenti ha vinto le elezioni federale, spodestando dopo otto anni Alfredo Gavazzi dalla presidenza Fir. Il nuovo numero 1 del Rugby Italiano ha promesso grandi rivoluzioni nel Rugby azzurro per risalire la china e se in queste prime settimane ancora si è visto poco di quanto promesso (la sola rimozione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilno sta vivendo un momento difficile, tra i risultati che non arrivano tra nazionale, Benetton Treviso e Zebre, e i problemi economici che si sono enfatizzati con la pandemia. Da anni il campionatono ha perso d’interesse mediatico, di qualità, relegato gioco forza nelle realtà di provincia e che fatica a diventare quel trampolino di lancio verso l’alto livello che era stato ipotizzato con l’ingresso dell’nella Celtic League. A marzo Marzio Innocenti ha vinto le elezioni federale, spodestando dopo otto anni Alfredo Gavazzi dalla presidenza Fir. Il nuovo numero 1 delno ha promesso grandi rivoluzioni nelazzurro per risalire la china e se in queste prime settimane ancora si è visto poco di quanto promesso (la sola rimozione ...

