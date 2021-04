Roma | morto per Covid Luogotenente dei Carabinieri | aveva 54 anni Lascia moglie e figlia

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Questa notte ilha strappato un altro militare all’Arma dei. A perdere la vita è stato ilC.S. GiovCipullo.54. «Allae alla, ai familiari e amici e ai colleghi ci stringiamo nel dolore in rispettoso silenzio», scrive oggi la Benemerita. Cipullo era entrato neinel 1984 e, negli, era stato destinato alla CompagniaMontesacro eGianicolense. Avrebbe compiuto 55il prossimo luglio. su Il Corriere della Città.

Entrato nell'Arma nel 1984 quale allievo sottufficiale, a conclusione dell'allora Corso Sottufficiali, è stato destinato prima alla stazione Carabinieri di Gianicolense e poì Monte Sacro.