Riconoscimento facciale | l' Europa dice no al Grande Fratello

Venti miliardi all'anno di investimenti da mobilitare in ambito pubblico e privato nei prossimi dieci anni, soldi che arriveranno anche dal Recovery fund, che per il digitale mette a disposizione 134 miliardi di euro. La Commissione Europea mette mano al dossier 'intelligenza artificiale', settore di cui in tempi moderni non si può fare a meno e non solo per la pandemia, comparto in Grande evoluzione, utile anche a dirigere l'economia verso la sostenibilità ecologica (in agricoltura, per dire). L'obiettivo è incentivare, ma fissando dei paletti per la tutela dei diritti della persona. Per esempio, vietando i dispositivi di Riconoscimento facciale nei luoghi pubblici, con eccezioni legate a minacce terrorismo, ricerca di bambini dispersi o criminali ma sempre con autorizzazione del magistrato. Oggi in conferenza stampa la commissaria ...

