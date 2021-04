Polaroid Go, la fotocamera istantanea più piccola di sempre (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tascabile e compatta, è accompagnata da speciali pellicole quadrate create ad hoc (Foto: Polaroid)Polaroid Go è il più piccolo modello di fotocamera istantanea al mondo e debutta con un design compatto e tascabile che però non sacrifica la qualità e le funzioni delle macchine fotografiche a stampa immediata di nuova generazione. Le linee riprendono quelle delle Polaroid storiche con un profilo quasi aerodinamico del fronte, un fondo piatto, mirino sul lato sinistro, alloggiamento per il laccetto da trasporto e una presa ergonomica a una mano. Grazie a un lavoro di sottrazione è stato possibile scendere a 10 centimetri di lunghezza, 8 centimetri di larghezza e 6 centimetri di altezza. Il colore è bianco, con dettagli rossi e arcobaleno. (Foto: Polaroid)Non poteva mancare un piccolo ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tascabile e compatta, è accompagnata da speciali pellicole quadrate create ad hoc (Foto:Go è il più piccolo modello dial mondo e debutta con un design compatto e tascabile che però non sacrifica la qualità e le funzioni delle macchine fotografiche a stampa immediata di nuova generazione. Le linee riprendono quelle dellestoriche con un profilo quasi aerodinamico del fronte, un fondo piatto, mirino sul lato sinistro, alloggiamento per il laccetto da trasporto e una presa ergonomica a una mano. Grazie a un lavoro di sottrazione è stato possibile scendere a 10 centimetri di lunghezza, 8 centimetri di larghezza e 6 centimetri di altezza. Il colore è bianco, con dettagli rossi e arcobaleno. (Foto:)Non poteva mancare un piccolo ...

