Paura a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso interrompe la diretta: «C’è stato un boato. Non so cosa sia successo». Poi va in pubblicità (Di mercoledì 21 aprile 2021) Barbara D’Urso interrompe la diretta di Pomeriggio 5: «C’è stato un boato. Non so cosa sia successo». Poi va in pubblicità. Paura in studio. Pochi minuti fa, è terminato il programma contenitore di Canale 5. Come sempre, l’ultima parte della trasmissione è dedicata al gossip e oggi si è parlato del compleanno della regina Elisabetta. Quando all’improvviso è accaduto qualcosa. La conduttrice sente un boato e chiede agli autori cosa sia successo: «Ho sentito un grande boato, cosa è stato? Andiamo in pubblicità per favore». Rientrati in studio, Barbara ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 21 aprile 2021)ladi5: «C’èun. Non sosia». Poi va inin studio. Pochi minuti fa, è terminato il programma contenitore di Canale 5. Come sempre, l’ultima parte della trasmissione è dedicata al gossip e oggi si è parlato del compleanno della regina Elisabetta. Quando all’improvviso è accaduto qual. La conduttrice sente une chiede agli autorisia: «Ho sentito un grande? Andiamo inper favore». Rientrati in studio,...

Advertising

hofamenellavita : Comunque impressionate come io da giovedì pomeriggio non possa più aprire Twitter per paura di avere spoiler ??#Amici20 - Sparkling_it : FORTE BOATO A POMERIGGIO 5, PAURA IN STUDIO - MariaGloriaDiM2 : @riga_marco Felice pomeriggio Marco ??Ho sempre pensato che la vita è un dono, la realtà non mi fa paura. I sogni e… - thewhitefly_ : Torno a casa ieri la seconda volta in cinque giorni senza un portafoglio... Venerdì stava in macchina oggi nel giub… - missinthemess : Fino ad un anno fa dipingevo, scrivevo, divoravo libri, riuscivo a studiare per un pomeriggio o una mattina filati… -