Pagelle Genoa-Benevento 2-2 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ie ildi, valida per la 32esima giornata della. Le due formazioni in lotta per la salvezza si dividono la posta in palio. Termina 2-2, con Goran Pandev che con una doppietta (per lui 100 gol inA) raggiunge due volte il, che si era portato avanti prima con Viola e poi con Lapadula. Di seguito, lee ilcompleto dell’incontro. ILDELL’INCONTRO(3-5-2): Perin 6; Masiello 6, Radovanovic 4.5, Criscito 6; Biraschi 6 (32? st Goldaniga sv), Strootman 6 (32? st Behrami sv), Badelj 6.5, Zajc 5.5, Zappacosta 6.5; Pandev 7.5 (26? st Pjaca 6), Destro 5.5 (26? st Shomurodov 5.5). In ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/21: Genoa Benevento Le pagelle dei protagonisti del match tra Genoa e Benevento, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Pandev FLOP: Barba