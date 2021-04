Natale di Roma: nonostante il Covid la Città Eterna non rinuncia a festeggiare i suoi 2.774 anni (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tale era il godimento nel viverla questa Città, che Albio Tibullo (poeta e fine cultore dell’elegia erotica), amava definirla ‘Eterna’. Il sommo scrittore e poeta, Gioacchino Belli, ne colse addirittura l’aspetto caratteriale. Come quando, in occasione dell’avvento del colera – che il 14 giugno 1837 uccise anche Giacomo Leopardi – scrisse ‘Er collèra mòribbus’, che a rileggerlo oggi, sembra l’esatta trasposizione delle traversie legate al Covid – anche sotto il profilo economico – che stiamo vivendo. E poi tanti altri, fino ad arrivare ai giorni nostri, passando per Pier Paolo Pasolini, che elaborandone l’antropologia popolare la definì ‘mamma’ mentre, complice l’occhio sensibile del regista Sorrentino, per il mondo è ‘La grande bellezza’. Natale di Roma: uno scrigno contenente testimonianze artistiche ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tale era il godimento nel viverla questa, che Albio Tibullo (poeta e fine cultore dell’elegia erotica), amava definirla ‘’. Il sommo scrittore e poeta, Gioacchino Belli, ne colse addirittura l’aspetto caratteriale. Come quando, in occasione dell’avvento del colera – che il 14 giugno 1837 uccise anche Giacomo Leopardi – scrisse ‘Er collèra mòribbus’, che a rileggerlo oggi, sembra l’esatta trasposizione delle traversie legate al– anche sotto il profilo economico – che stiamo vivendo. E poi tanti altri, fino ad arrivare ai giorni nostri, passando per Pier Paolo Pasolini, che elaborandone l’antropologia popolare la definì ‘mamma’ mentre, complice l’occhio sensibile del regista Sorrentino, per il mondo è ‘La grande bellezza’.di: uno scrigno contenente testimonianze artistiche ...

