Natale di Roma 2021: quando si tiene e perché si celebra (Di mercoledì 21 aprile 2021) Oggi, come ogni anno il 21 aprile, si festeggia il Natale di Roma 2021, una ricorrenza più legata alle leggende che alla storia, ma ai Romani non importa perchè oggi ricorre la fondazione di Roma, grazie a Romolo, avvenuta nel 753 a.C. sul colle Palatino. Secondo la leggenda narrata anche da Varrone, Romolo avrebbe appunto fondato Roma il 21 aprile – stando ai calcoli dell’amico Taruzio – da qui i festeggiamenti per la giornata del Natale di Roma 2021. Da questa data in poi si fa riferimento alla città con la locuzione “ab urbe condita”, ossia dalla fondazione della città. L’imperatore Claudio fu il primo a far celebrare l’anniversario di Roma, ottocento anni dopo la presunta ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 21 aprile 2021) Oggi, come ogni anno il 21 aprile, si festeggia ildi, una ricorrenza più legata alle leggende che alla storia, ma aini non importa perchè oggi ricorre la fondazione di, grazie a Romolo, avvenuta nel 753 a.C. sul colle Palatino. Secondo la leggenda narrata anche da Varrone, Romolo avrebbe appunto fondatoil 21 aprile – stando ai calcoli dell’amico Taruzio – da qui i festeggiamenti per la giornata deldi. Da questa data in poi si fa riferimento alla città con la locuzione “ab urbe condita”, ossia dalla fondazione della città. L’imperatore Claudio fu il primo a farre l’anniversario di, ottocento anni dopo la presunta ...

Advertising

virginiaraggi : Diamo il via ai festeggiamenti per il 2774° Natale di Roma! Questa mattina all’Altare della Patria in Piazza Venezi… - OfficialSSLazio : ?? La Lazio ed il Presidente Lotito celebrano insieme alla Sindaca @virginiaraggi il 2774° Natale di Roma con un la… - OfficialASRoma : ?? In occasione del 2774° Natale di Roma, parte il progetto 'È nato un romanista' ???? ?? Per celebrare l'inizio di ta… - GeaPetrini : ?? Nuovo Podcast! 'India, Natale di Roma, Giornalismo' su @Spreaker #giornalismo #india #natalediroma #news #notizie… - UniMercatorum : RT @PE_Italia: ??''La bellezza salverà il mondo'' in occasione del Natale di @Roma, con @CorazzaEP e Paolo Crisafi, Presidente Remind immobi… -