Muro contro muro su eutanasia e legge Zan: le destre più oscurantiste di sempre frenano il parlamento sui diritti (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il referendum per l’eutanasia legale è stato depositato ieri mattina in Corte di Cassazione, alla presenza dei leader dell’Associazione Luca Coscioni, tra cui Marco Cappato, Filomena Gallo, Mina Welby, Marco Perduca e Rocco Berardo. Insieme a rappresentanti del Comitato Promotore e ai familiari di chi ha vissuto da vicino il dramma delle scelte di fine vita, come Valeria Imbrogno, compagna di Fabiano Antoniani, i genitori e la sorella di Luca Coscioni. muro contro muro eutanasia e legge Zan Si tratta di un referendum parzialmente abrogativo dell’art. 579 del codice penale sul cosiddetto omicidio del consenziente, l’unica fattispecie che nel nostro ordinamento assume un ruolo centrale nell’ambito delle scelte di fine vita. Presenti anche alcuni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il referendum per l’legale è stato depositato ieri mattina in Corte di Cassazione, alla presenza dei leader dell’Associazione Luca Coscioni, tra cui Marco Cappato, Filomena Gallo, Mina Welby, Marco Perduca e Rocco Berardo. Insieme a rappresentanti del Comitato Promotore e ai familiari di chi ha vissuto da vicino il dramma delle scelte di fine vita, come Valeria Imbrogno, compagna di Fabiano Antoniani, i genitori e la sorella di Luca Coscioni.Zan Si tratta di un referendum parzialmente abrogativo dell’art. 579 del codice penale sul cosiddetto omicidio del consenziente, l’unica fattispecie che nel nostro ordinamento assume un ruolo centrale nell’ambito delle scelte di fine vita. Presenti anche alcuni ...

