“Muoiono i bambini, è una follia”. Cristiano Malgioglio, furia contro il collega vip: “Ma che gli succede?” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Volano stracci tra Cristiano Malgioglio e Miguel Bosè: parte lo scontro tra titani. Miguel Bosè, che negli ultimi mesi si è schierato dalla parte dei negazionisti, ultimamente ha rilasciato pesanti dichiarazioni sul Coronavirus. Dichiarazioni molto criticate da famosi e non. A seguito di queste, Malgioglio non ha saputo trattenersi e ha lanciato il primo straccio puntando dritto alla faccia di Bosè. Quello di Malgioglio è un durissimo attacco inatteso, che giunge immediatamente dopo quello di Ornella Vanoni, anche lei cecchina su Miguel Bosé dopo e le sue dichiarazioni senza basi sull’inesistenza del Covid. Una vera e propria bufera vip si è abbattuta sul cantante che ora non si sa come potrà reagire. (Continua dopo le foto) Le parole di Cristiano Malgioglio ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Volano stracci trae Miguel Bosè: parte lo stra titani. Miguel Bosè, che negli ultimi mesi si è schierato dalla parte dei negazionisti, ultimamente ha rilasciato pesanti dichiarazioni sul Coronavirus. Dichiarazioni molto criticate da famosi e non. A seguito di queste,non ha saputo trattenersi e ha lanciato il primo straccio puntando dritto alla faccia di Bosè. Quello diè un durissimo attacco inatteso, che giunge immediatamente dopo quello di Ornella Vanoni, anche lei cecchina su Miguel Bosé dopo e le sue dichiarazioni senza basi sull’inesistenza del Covid. Una vera e propria bufera vip si è abbattuta sul cantante che ora non si sa come potrà reagire. (Continua dopo le foto) Le parole di...

Advertising

repubblica : Niger, 20 bambini muoiono nell'incendio delle aule allestite nelle capanne di paglia - Avvenire_Nei : Niger. A fuoco una scuola di capanne a Niamey, muoiono almeno venti bambini - RaiNews : In uno dei paesi più poveri al mondo le scuole sono di paglia o di materiali altamente infiammabili - renzo09206232 : Il dibattito dei Paesi ricchi bisogna vaccinarsi per andare al ristorante e in vacanza,mentre i milioni di poveri,d… - Hydroptere : @martafana @maurizioacerbo E allora? Che significa?? Siamo ancora al al paternalisitico 'mangia mamma che in Africa… -