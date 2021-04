Martina Miliddi rivela in che rapporti è oggi con Aka7even (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il rapporto tra Martina Miliddi e Aka7even Ad Amici 20 quest’anno sono nate diverse storie d’amore e tra queste ad attirare l’attenzione è stata anche quella tra Martina Miliddi e Aka7even. Tra la ballerina e il cantante all’interno del programma è nata una relazione, ma non si sa ancora per quale motivo, è giunta al L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il rapporto traAd Amici 20 quest’anno sono nate diverse storie d’amore e tra queste ad attirare l’attenzione è stata anche quella tra. Tra la ballerina e il cantante all’interno del programma è nata una relazione, ma non si sa ancora per quale motivo, è giunta al L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

GiuseppeporroIt : Amici 20: dopo l'eliminazione, Martina Miliddi chiarisce una volta per tutte il rapporto con Aka7even #Amici20… - infoitcultura : Martina Miliddi dopo Amici parla di Aka7even: il rapporto oggi - infoitcultura : Amici 20, Martina Miliddi torna sui social dopo la sua eliminazione: «Ora do spazio alla nuova me» - zazoomblog : Martina Miliddi dopo Amici parla di Aka7even: il rapporto oggi - #Martina #Miliddi #Amici #parla… - noemifelone : voglio fare un “martina miliddi once said”, quindi scrivetemi qui dei momenti/delle frasi che posso inserire??… -