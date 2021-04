LoL seconda stagione: aggiornamento su quando andrà in onda (Di mercoledì 21 aprile 2021) Prosegue l’amore per LOL chi ride è fuori e per tutti coloro che hanno amato la trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy e disponibile su Amazon Prime Video ci sono delle buone notizie. La seconda stagione arriverà entro l’anno. LEGGI ANCHE: LOL, la scena tagliata di Frank Matano Stando a quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, le registrazioni per la seconda stagione prenderanno il via a breve (tra maggio e giugno). I numerosi fan dello show non dovranno quindi attendere molto per vedere nuovi concorrenti alle prese con il non ridere. Alla guida di questa seconda stagione di LOL ancora una volta Fedez; ma ci sarà anche Mara Maionchi? A LUME DI CANDELA – 'LOL – CHI RIDE E' FUORI' AVRA' UNA ... Leggi su funweek (Di mercoledì 21 aprile 2021) Prosegue l’amore per LOL chi ride è fuori e per tutti coloro che hanno amato la trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy e disponibile su Amazon Prime Video ci sono delle buone notizie. Laarriverà entro l’anno. LEGGI ANCHE: LOL, la scena tagliata di Frank Matano Stando a quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, le registrazioni per laprenderanno il via a breve (tra maggio e giugno). I numerosi fan dello show non dovranno quindi attendere molto per vedere nuovi concorrenti alle prese con il non ridere. Alla guida di questadi LOL ancora una volta Fedez; ma ci sarà anche Mara Maionchi? A LUME DI CANDELA – 'LOL – CHI RIDE E' FUORI' AVRA' UNA ...

