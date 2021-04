“La Superlega va avanti, c’è patto di sangue”. Qualcuno svegli Agnelli (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr – La Superlega si è rivelata un superflop. E’ durata meno di un temporale estivo, eppure Andrea Agnelli crede ancora che il progetto sia in piedi. Non gli è bastata la figuraccia proverbiale. Quanto dichiarato dal presidente della Juventus a Repubblica ha infatti dell’incredibile dopo la repentina marcia indietro delle società inglesi e dell’Inter. Agnelli: “Superlega si farà al 100” “Fra i nostri club c’è un patto di sangue, il progetto della Superleague ha il 100% di possibilità di successo, andiamo avanti“, dice Agnelli dopo le suddette defezioni. Ma con chi pensa di farla adesso la Superlega? Intende programmare un quadrangolare con le squadre spagnole? Piuttosto surreale anche il richiamo al “patto di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr – Lasi è rivelata un superflop. E’ durata meno di un temporale estivo, eppure Andreacrede ancora che il progetto sia in piedi. Non gli è bastata la figuraccia proverbiale. Quanto dichiarato dal presidente della Juventus a Repubblica ha infatti dell’incredibile dopo la repentina marcia indietro delle società inglesi e dell’Inter.: “si farà al 100” “Fra i nostri club c’è undi, il progetto della Superleague ha il 100% di possibilità di successo, andiamo“, dicedopo le suddette defezioni. Ma con chi pensa di farla adesso la? Intende programmare un quadrangolare con le squadre spagnole? Piuttosto surreale anche il richiamo al “di ...

