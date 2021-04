La comunità suessolana scende in campo per impedire che il poliambulatorio chiuda (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Marco Trotti (Ce) – Sono state tante le firme raccolte stamani in poche ore nella piazzetta di San Marco Trotti, San Felice a Cancello, in calce alla petizione promossa per ‘salvare’ il consultorio familiare cittadino, che si trova in una situazione di vera emergenza, in quanto carente di organico: con i prossimi due pensionamenti salgono a cinque le unità mancanti e non “rimpiazzate”. “E’ stata una bellissima mattinata con la partecipazione di moltissime persone, tante le mamme arrivate per vaccinare i bambini, ma tante persone che sono venute solo per firmare, a conferma di quanto sia importante il presidio per il territorio – Lo dichiara la sign.ra Diamante Borzillo che insieme al dott, Alfonso Crisci, entrambi referenti del Coordinamento Territoriale Suessola, promotore dell’iniziativa, hanno fatto il punto della situazione. Abbiamo deciso di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Marco Trotti (Ce) – Sono state tante le firme raccolte stamani in poche ore nella piazzetta di San Marco Trotti, San Felice a Cancello, in calce alla petizione promossa per ‘salvare’ il consultorio familiare cittadino, che si trova in una situazione di vera emergenza, in quanto carente di organico: con i prossimi due pensionamenti salgono a cinque le unità mancanti e non “rimpiazzate”. “E’ stata una bellissima mattinata con la partecipazione di moltissime persone, tante le mamme arrivate per vaccinare i bambini, ma tante persone che sono venute solo per firmare, a conferma di quanto sia importante il presidio per il territorio – Lo dichiara la sign.ra Diamante Borzillo che insieme al dott, Alfonso Crisci, entrambi referenti del Coordinamento Territoriale Suessola, promotore dell’iniziativa, hanno fatto il punto della situazione. Abbiamo deciso di ...

Advertising

anteprima24 : ** La comunità suessolana scende in campo per impedire che il poliambulatorio chiuda ** - Scisciano : San Felice a Cancello, la comunità suessolana scende in campo per impedire che il poliambulatorio chiuda: San Felic… - AppiaPolis : New post (SAN FELICE A CANCELLO, LA COMUNITÀ SUESSOLANA SCENDE IN CAMPO PER IMPEDIRE CHE IL POLIAMBULATORIO CHIUDA)… -

Ultime Notizie dalla rete : comunità suessolana SAN FELICE A CANCELLO, LA COMUNITÀ SUESSOLANA SCENDE IN CAMPO PER IMPEDIRE CHE IL POLIAMBULATORIO CHIUDA Appia Polis