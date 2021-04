Iniziative a sostegno dei cittadini: un nuovo progetto tra Regione Lazio ed associazioni (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Regione Lazio con Konsumer Italia, A.E.C.I. APS Lazio , Assoconfam, Associazione Culturale Cento Giovani e CODICI Lazio hanno lanciato un progetto per porre i cittadini nelle condizioni di affrontare al meglio i problemi ordinari per le limitazioni imposte dal Covid-19 Nelle disattenzione dello Stato riguardo il malessere generato dal Covid-19 al livello sociale, un ruolo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lacon Konsumer Italia, A.E.C.I. APS, Assoconfam, Associazione Culturale Cento Giovani e CODICIhanno lanciato unper porre inelle condizioni di affrontare al meglio i problemi ordinari per le limitazioni imposte dal Covid-19 Nelle disattenzione dello Stato riguardo il malessere generato dal Covid-19 al livello sociale, un ruolo L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

CarmineGioni : RT @SIAE_Official: Misure di ristoro e sostegno per gli autori previste dal @MiC_Italia con Decreto del 3 marzo 2021: come richiedere il c… - gc_cerasoli : RT @SIAE_Official: Misure di ristoro e sostegno per gli autori previste dal @MiC_Italia con Decreto del 3 marzo 2021: come richiedere il c… - MuseoCisterna : RT @lanibaldi: Grazie per il vostro sostegno e buon #25aprile a tutti! @MuseoCisterna @Anpinazionale @carlogreppi @marcocastella @tizianamo… - tizianamox : RT @lanibaldi: Grazie per il vostro sostegno e buon #25aprile a tutti! @MuseoCisterna @Anpinazionale @carlogreppi @marcocastella @tizianamo… - DVerzulli : Campagna 5x1000 anno 2021: strumento solidale a sostegno delle iniziative a favore delle famiglie con autismo sul t… -