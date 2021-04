Il lato green di DoDo

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ancora una volta Dodo si schiera dalla parte della salvaguardia dell’ambiente. Dopo il ripristino, lo scorso anno, di 1000 mq di barriera corallina malese a Tyoman, questa volta il brand, in collaborazione con l’Impresa Sociale T?naka fondata da Anne Sophie Roux, mira a ripiantare 3000 alberi di mangrovie su 2 ettari di costa malese nello stato di Sabah. E, insieme a 20 biologi e operatori del luogo coinvolgerà abitanti e studenti locali perché ne valorizzino l’importanza e la preservazione. Questo il cuore del progetto gioiello «Blue Forest», che riconferma l’impegno del marchio a restituire all’ambiente importanti ecosistemi in grado di mitigare il cambiamento climatico e garantire la conservazione della biodiversità per il futuro.

