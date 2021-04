Gazzetta: per l’addio di Inter e Milan alla Superlega mancano solo i sì di Zhang (in arrivo) e Elliot (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Superlega ha iniziato a sfaldarsi. Tutte le inglesi ne sono uscite, le spagnole per ora restano. E le italiane? La Gazzetta dello Sport scrive che per il no di Inter e Milan manca pochissimo, fondamentalmente l’ok delle proprietà. “All’addio dell’Inter manca soltanto il sì in arrivo dalla Cina. Non può darlo l’ad Marotta, deve essere Zhang a ordinare la resa. Stesso discorso per il Milan: l’ultima parola spetta a Elliot. Se l’impegno dei cinesi era più superficiale, quello del fondo americano proprietario del Milan era invece un coinvolgimento diretto. A Nyon sapevano che Ivan Gazidis stava lavorando con Florentino alla Superlega”. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 aprile 2021) Laha iniziato a sfaldarsi. Tutte le inglesi ne sono uscite, le spagnole per ora restano. E le italiane? Ladello Sport scrive che per il no dimanca pochissimo, fondamentalmente l’ok delle proprietà. “Aldell’manca soltanto il sì inCina. Non può darlo l’ad Marotta, deve esserea ordinare la resa. Stesso discorso per il: l’ultima parola spetta a. Se l’impegno dei cinesi era più superficiale, quello del fondo americano proprietario delera invece un coinvolgimento diretto. A Nyon sapevano che Ivan Gazidis stava lavorando con Florentino”. L'articolo ...

