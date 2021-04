Gas, isole covid free e Recovery. Parla il ministro greco Varvitsiotis (Di mercoledì 21 aprile 2021) Espandiamo i nostri orizzonti e cerchiamo nuove alleanze forti. Ma la Turchia non sembra pronta a seguire una agenda positiva con l’Unione europea. Così a Formiche.net il ministro greco per gli Affari europei, Miltiadis Varvitsiotis pochi giorni dopo la sua visita in Italia che lo ha portato ad incontrare i ministri Amendola e Lamorgese, oltre che il ministro degli Affari esteri della Santa Sede Mons. Paul Gallagher a cui ha rivolto l’invito per papa Francesco di visitare la Grecia. Secondo Varvitsiotis gas, turismo e Recovery plan sono le tre frecce all’arco della Grecia, Paese che in pochi anni ha mutato status. Non più cenerentola post crisi finanziaria del 2012, ma solido player anche per via dell’attraversamento di tre gasdotti (Tap, Tanap e Eastmed quando sarà ultimato) che le ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 aprile 2021) Espandiamo i nostri orizzonti e cerchiamo nuove alleanze forti. Ma la Turchia non sembra pronta a seguire una agenda positiva con l’Unione europea. Così a Formiche.net ilper gli Affari europei, Miltiadispochi giorni dopo la sua visita in Italia che lo ha portato ad incontrare i ministri Amendola e Lamorgese, oltre che ildegli Affari esteri della Santa Sede Mons. Paul Gallagher a cui ha rivolto l’invito per papa Francesco di visitare la Grecia. Secondogas, turismo eplan sono le tre frecce all’arco della Grecia, Paese che in pochi anni ha mutato status. Non più cenerentola post crisi finanziaria del 2012, ma solido player anche per via dell’attraversamento di tre gasdotti (Tap, Tanap e Eastmed quando sarà ultimato) che le ...

Advertising

Forgotten_X_Kid : Il grande fratello non finiva mai per riempire il palinsesto vuoto. L'isola crea isole infinite per non finire i co… - ReteLibia : RT @mondogreco: Ci siamo presi 4 #isole greche: la frase choc del #contrammiraglio turco #zee #gas #aoz #greece #turkey #CihadYaiji http… - Casaliderosa : RT @mondogreco: Ci siamo presi 4 #isole greche: la frase choc del #contrammiraglio turco #zee #gas #aoz #greece #turkey #CihadYaiji http… - FDePalo : RT @mondogreco: Ci siamo presi 4 #isole greche: la frase choc del #contrammiraglio turco #zee #gas #aoz #greece #turkey #CihadYaiji http… - mondogreco : Ci siamo presi 4 #isole greche: la frase choc del #contrammiraglio turco #zee #gas #aoz #greece #turkey… -