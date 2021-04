Games of Games | perché è stato sospeso il programma di Simona Ventura

(Di mercoledì 21 aprile 2021)ofnon andrà in onda per tutto il mese di aprile. I motivi della sospensione sono stati spiegati dalla conduttriceDopo appena tre puntate arriva un inaspettato stop perof. Ildiin verità non ha raccolto dati importanti ad oggi. Numeri abbastanza deludenti per la L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Games Games

LA NAZIONE

La notizia ha fatto scatenare il popolo della rete, soprattutto i gamer, che hanno visto le protagoniste del gioco sviluppato dalla Riot, stampate su T - shirt altamente customizzate. Dal suo ...Stai guardando Pubblicità 3 - Foldha rivelato che il suo progetto di debutto Before I Forget uscirà su Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series il 29 aprile. Il gioco, che segue la lotta di una donna con un inizio precoce di ...Games of Games non andrà in onda per tutto il mese di aprile. I motivi della sospensione sono stati spiegati dalla conduttrice Simona Ventura ...Oggi, UNIQLO ha annunciato l’imminente collezione League of Legends UT (la t-shirt di UNIQLO), che verrà lanciata in tutto il mondo il 17 maggio 2021. La ...