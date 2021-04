Freccia Vallone oggi | orario | tv | programma | streaming | percorso | favoriti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 aprile 2021)si terrà la2021, la seconda delle tre classiche delle Ardenne. Nata nel 1936, laè ormai giunta alla sua ottantacinquesima edizione e presenta un albo d’oro pieno zeppo di grandi campioni. Da Eddy Merckx a Fausto Coppi, passando per Rik van Steenbergen, Rik Van Looy, Marcel Kint, Raymond Poulidor, Ferdi Kubler, Francesco Moser, Giuseppe Saronni, Bernard Hinault, Laurent Fignon, Moreno Argentin e tantissimi altri. ILLa gara si terrà su un tracciato di 194 chilometri, di cui gli ultimi settanta sono in circuito. Nel finale si affronteranno per due volte la Cote d’Ereffe (2,2 km al 5,6%) e la Cote du Chemin des Gueuses (1,9 km al 6,5%) e per ben tre volte il Muro di Huy (1,3 km al 10,2%). Il traguardo è posto proprio in vetta all’erta ...