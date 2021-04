Decreto Covid per le riaperture | tempi e modalità

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Covid

Il Sole 24 ORE

Cosa contiene il nuovovedi anche Certificazione verde, pass per spostarsi tra regioni di colore diverso Dal 26 aprile torneranno le zone gialle e potranno riprendere molte attività all'...E' quanto si legge in una bozza, ancora suscettibile di modifiche, delleggeatteso nel pomeriggio sul tavolo del Consiglio dei ministri. Le misure, scaglionate a partire dal 26 aprile ...Il nuovo decreto Covid sarà in vigore dal 26 aprile fino al 31 luglio, quando scadrà anche lo stato d’emergenza. Come già annunciato, gli studenti potranno ritornare tra i banchi (nelle ...Si allontana l’ipotesi di aprire un centro vaccinale al parco divertimenti. Centinaia di dipendenti sperano di poter tornare presto al lavoro ...