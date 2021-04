Dagli occhi tuoi di mare

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 21 aprile 2021) “…. ecco, mi vedi ? Sono qui accanto a te, stingiti a me più forte che puoi, solo così potrai ascoltare ciò che il mio cuore ti sussurra. Nessuna cosa al mondo mi porterà via da te! Sei nel mio cuore e li resterai per sempre, sempre ci sarai! Non lasciarmi mai andar via da te. “ Vincenzo Calafiore Prima o poi, io smetterò di amarti! No perché non t’ami più, ma perché tutto ha una fine. Ed io lo so che un giorno senza potertelo dire io andrò via; ma ora ecco vedi? Io sono qui vicino a te più di quanto tu possa immaginare. Tu ragazzadilo sai, ho sempre avuto uno strano concetto di amore, che non è certo quello della continua seduzione, o di una tetta che sbuca fuori da un reggiseno. Amore o amarti è sapere che voltandoti ci sarò io a proteggerti anche se ...