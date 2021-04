Covid, 163 nuovi positivi e 2 decessi oggi in Abruzzo (Di mercoledì 21 aprile 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 69812* i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 163 nuovi casi (di età compresa tra 1 mesi e 95 anni). *(il totale risulta inferiore in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 32, di cui 7 in provincia dell’Aquila, 7 in provincia di Pescara, 14 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 2347 (si tratta di una 65enne e di un 87enne della provincia di Pescara). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 57951 dimessi/guariti (+151 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 21 aprile 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 69812* i casial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 163casi (di età compresa tra 1 mesi e 95 anni). *(il totale risulta inferiore in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato) Icon età inferiore ai 19 anni sono 32, di cui 7 in provincia dell’Aquila, 7 in provincia di Pescara, 14 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2casi e sale a 2347 (si tratta di una 65enne e di un 87enne della provincia di Pescara). Nel numero dei casisono compresi anche 57951 dimessi/guariti (+151 rispetto a ieri). Gli attualmentein ...

Advertising

ABR24News : #Covid #Abruzzo, migliorano i dati dell'#emergenza: 163 nuovi casi, scendono rapidamente i #ricoveri - abruzzoweb : #COVID #ABRUZZO: 163 CASI, DUE MORTI E 151 GUARITI. RICOVERI IN CALO, POSITIVITA' AL 2.2 PER CENTO | Ultime notizie… - Il_Centro : #Abruzzo #21aprile #mercoledi #bollettinoCovidAbruzzo #coronavirus #covid #pandemia In Abruzzo 163 positivi, 2 mor… - PiemonteInforma : #COVID #Piemonte I pazienti guariti sono 305.959 (+ 1.666 rispetto a ieri): 24.613 #Alessandria, 14.835 #Asti, 9.30… - Mikepub1 : RT @GAngrilli: 2.MORTI COVID Italia: 116.000 (1.900 per milione) Giappone: 9.500 (76 per milione) Corea del Sud: 1.700 (35 per milione) Ta… -