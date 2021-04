Coprifuoco confermato alle 22, duro scontro in Cdm: la Lega si astiene e Draghi si “irrita” (Di mercoledì 21 aprile 2021) In Cdm c’è stato un duro scontro. A far scoppiare la miccia, la decisione del premier Mario Draghi di non spostare il Coprifuoco alle 23, ma di confermarlo alle 22. Invano era giunto l‘avvertimento di Giorgia Meloni, unica voce di opposizione a revocarlo del tutto. Non solo. Fonti presenti alla riunione sostengono che il presidente del Consiglio, prima dell’inizio del Cdm avviato con un’ora di ritardo, avrebbe espresso irritazione per l’affondo della Lega sul Coprifuoco; mentre le decisioni sulle riaperture erano state prese in una cabina di regia dove era presente anche il partito guidato da Matteo Salvini. Cdm: scontro sul Coprifuoco, Draghi irritato con la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 aprile 2021) In Cdm c’è stato un. A far scoppiare la miccia, la decisione del premier Mariodi non spostare il23, ma di confermarlo22. Invano era giunto l‘avvertimento di Giorgia Meloni, unica voce di opposizione a revocarlo del tutto. Non solo. Fonti presenti alla riunione sostengono che il presidente del Consiglio, prima dell’inizio del Cdm avviato con un’ora di ritardo, avrebbe espressozione per l’affondo dellasul; mentre le decisioni sulle riaperture erano state prese in una cabina di regia dove era presente anche il partito guidato da Matteo Salvini. Cdm:sulto con la ...

IlContiAndrea : Confermato dal Consiglio dei Ministri il #coprifuoco fino alle 22. Il terribile #Apericena is coming - MediasetTgcom24 : Confermato il coprifuoco alle 22 #covid - fanpage : Niente #coprifuoco alle 23. Il Governo dice NO. - _fuoricontesto : Ma quindi non hanno confermato il coprifuoco fino a luglio? Rimando il mental breakdown? - Coscienza12 : RT @noitre32: Hanno confermato il coprifuoco alle 22 ?????? -