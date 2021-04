Convivere con il virus, lo stile inglese (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il governo inglese ha lanciato la task force degli antivirali, che è già al lavoro per garantire che a ottobre gli inglesi possano ricevere antivirali a casa e curare il Covid, o almeno provarci, senza dover ricorrere all’ospedale. Boris Johnson, annunciando questo nuovo passo della sua strategia di riapertura, che come si sa nel Regno Unito è già iniziata, ha ribadito: stiamo costruendo la nostra nuova convivenza con il virus. In questa fase, il governo inglese sta mostrando non soltanto un’organizzazione invidiabile, ma anche molti spunti cui ispirarsi. Ha iniziato con la road map per l’uscita dal lockdown, dando un calendario di date da verificare ogni giorno ma con indicazioni chiare su scuole, negozi, aziende e ovviamente gli amatissimi pub. Ha continuato con la spedizione a casa di due tamponi antigenici rapidi a settimana per ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il governoha lanciato la task force degli antivirali, che è già al lavoro per garantire che a ottobre gli inglesi possano ricevere antivirali a casa e curare il Covid, o almeno provarci, senza dover ricorrere all’ospedale. Boris Johnson, annunciando questo nuovo passo della sua strategia di riapertura, che come si sa nel Regno Unito è già iniziata, ha ribadito: stiamo costruendo la nostra nuova convivenza con il. In questa fase, il governosta mostrando non soltanto un’organizzazione invidiabile, ma anche molti spunti cui ispirarsi. Ha iniziato con la road map per l’uscita dal lockdown, dando un calendario di date da verificare ogni giorno ma con indicazioni chiare su scuole, negozi, aziende e ovviamente gli amatissimi pub. Ha continuato con la spedizione a casa di due tamponi antigenici rapidi a settimana per ...

