Contributi a fondo perduto per il “mondo artigiano”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) «pronto a cogliere tutte le importanti opportunità innovative legate alla nuova legge SviluppoImpresa, con le 7 linee di finanziamento ache riescono a rispondere alle diverse necessità delle nostre imprese, tra cui, strategico, ad esempio il sostegno alla digitalizzazione, che significa anche implementazione dell’e-commerce, visto anche il grande ricorso a questi strumenti durante lunghi mesi di pandemia al fine di sostenere le vendite. Non da meno, la linea dedicata all’ammodernamento tecnologico che è risultata essere la più utilizzata lo scorso anno con ben 890 domande, a cui potranno partecipare quelle imprese i cui beni sono sottoposti a una forte obsolescenza sia tecnica ma anche tecnologica: importante novità l’abbassamento del limite minimo di iscrizione AIA a tre anni, questo in ...

SabiniaTV : Digitalizzazione, revocato bando Pid per contributi alle imprese a fondo perduto - Alessan04138070 : RT @Antiogu60: I Furbetti 'Prenditori' della truffa. Guardia di finanza scopre truffa su contributi Covid, decreto Ristori e Fondo Garanzi… - Er_Sor_Claudio : RT @Antiogu60: I Furbetti 'Prenditori' della truffa. Guardia di finanza scopre truffa su contributi Covid, decreto Ristori e Fondo Garanzi… - Kimstellata : RT @Antiogu60: I Furbetti 'Prenditori' della truffa. Guardia di finanza scopre truffa su contributi Covid, decreto Ristori e Fondo Garanzi… - BiagioSiracusa : RT @Antiogu60: I Furbetti 'Prenditori' della truffa. Guardia di finanza scopre truffa su contributi Covid, decreto Ristori e Fondo Garanzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Contributi fondo

Si è tenuto oggi l'incontro fra l'Amministrazione comunale, le Associazioni di categoria CNA, LAPAM, Confesercenti, Confcommercio e il comitato "Carpi c'è", per concordare la ripartizione deldi 315mila euro che il Comune aveva stanziato e che è stato oggetto di un percorso di condivisione. Si è convenuto che 150mila euro andranno a un bando per finanziare nuove aperture commerciali ...... aiche sono stati versati e al totale complessivo della pensione percepita Le soglie di ... tempo per tempo, presso ilpensione dei lavoratori dipendenti. Grazie alla rivalutazione ...«Mondo artigiano pronto a cogliere tutte le importanti opportunità innovative legate alla nuova legge SviluppoImpresa, con le 7 linee di ...Il governo Draghi ha rinnovato i precedenti ristori. Tutti gli aiuti economici ed i sostegni per le imprese, professionisti e famiglie ...