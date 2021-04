Calcio | Serie A 2021 | un passo dell’Inter verso lo Scudetto Vince la Juventus | si rilancia il Cagliari

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 aprile 2021) La tredicesima giornata del girone di ritorno dellaA 2020-diregala importanti considerazioni sia nelle zone nobili che in quelle calde della classifica: nei match delle ore 21.00 lasupera per 3-1il Parma spingendo gli ospitilaB endosi nella corsa al secondo posto ed alla Champions. L’Inter compie un sololo, venendo bloccato sul punteggio di 1-1 in casa dello Spezia, ma a sei giornate dalla conclusione il margine sulle inseguitrici resta ampio. Bisognerà attendere i posticipi di domani sera per capirne l’esatta entità, in quanto l’Atalanta potrebbe issarsi al secondo posto. Nelle zone basse della classifica siil ...