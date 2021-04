“Basta così”. Isola dei Famosi, colpo di scena: saltano le alleanze. Le naufraghe non se le mandano a dire (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sale la tensione sull’Isola dei Famosi, e pure le alleanze che sembravano granitiche ora sembrano sgretolarsi. Nella scorsa puntata si erano vissuti momenti di tensione. Per chi non avesse seguito il programma, la decima puntata é stata teatro di un’accesa discussione tra Fariba Tehrani e Valentina Persia, ma anche sfondo per i sempre coloriti commenti di Ubaldo Lanzo. Ilary Blasi, dopo l’ennesimo commento un po’ colorito di Ubaldo, aveva deciso di richiamare prontamente il naufrago, invitandolo a tenere un tono piú consono: “Ubaldo, modera i termini, niente parolacce”. A questo punto Massimiliano Rosolino aveva voluto riprendere il naufrago, dicendogli: “Moderiamo i termini o prenderemo dei provvedimenti”. Ubaldo Lanzo, decisamente nervoso, aveva replicato: “Ho chiesto scusa, adesso Basta”. Prima dell’accesa ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sale la tensione sull’dei, e pure leche sembravano granitiche ora sembrano sgretolarsi. Nella scorsa puntata si erano vissuti momenti di tensione. Per chi non avesse seguito il programma, la decima puntata é stata teatro di un’accesa discussione tra Fariba Tehrani e Valentina Persia, ma anche sfondo per i sempre coloriti commenti di Ubaldo Lanzo. Ilary Blasi, dopo l’ennesimo commento un po’ colorito di Ubaldo, aveva deciso di richiamare prontamente il naufrago, invitandolo a tenere un tono piú consono: “Ubaldo, modera i termini, niente parolacce”. A questo punto Massimiliano Rosolino aveva voluto riprendere il naufrago, dicendogli: “Moderiamo i termini o prenderemo dei provvedimenti”. Ubaldo Lanzo, decisamente nervoso, aveva replicato: “Ho chiesto scusa, adesso”. Prima dell’accesa ...

Advertising

CarloCalenda : Andrea Scanzi che mi spiega che “inetto” è tamarro e “asciugare le..” signorile. Che vuoi fare. Basta che non si as… - sandrogozi : Trovo assurdo che il #DDLZan risulti così divisivo in un Paese civile. Basta ipocrisie! Discriminare e aggredire al… - dirtyoongii : taehyung non mi guardare così mannaggia di quella puttana basta fermati non lo fare - nlytaengel : @WOMVNHS @amarettaeee @_allthelove_ vabbe ma io penso che a te non facciano nulla di male e se loro fanno così nel… - caotica1989 : RT @GiuseppeFini_: A volte vorresti soltanto che qualcuno suonasse alla porta, e ti dicesse: 'Basta così, hai superato la prova. Da doma… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta così Tutti a caccia dello spazio verde Tanto basta al governatore per confermare l'epocale obiettivo: "Trasformare il Lazio nella prima ... Renzi ha così deciso di coltivare un altro orticello: il suo. Ovvero, la sua ben remunerata e ...

Anche oggi Meloni sbraita: 'La conferma del coprifuoco è una stangata, ora basta' ... ma così stanno arrivando all`esasperazione. Ancora una volta la sinistra e il Movimento 5 Stelle dettano la linea in questo Governo e bloccano l`Italia. Basta coprifuoco". Lo ha dichiarato la ...

Così le leggi italiane sulla privacy ostacolano la lotta alla povertà Secondo Welfare Tantoal governatore per confermare l'epocale obiettivo: "Trasformare il Lazio nella prima ... Renzi hadeciso di coltivare un altro orticello: il suo. Ovvero, la sua ben remunerata e ...... mastanno arrivando all`esasperazione. Ancora una volta la sinistra e il Movimento 5 Stelle dettano la linea in questo Governo e bloccano l`Italia.coprifuoco". Lo ha dichiarato la ...