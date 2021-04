Bambini tagliano le orecchie al cane | la “giustificazione” di alcuni familiari

Advertising

greenMe_it : I bambini che hanno tagliato le orecchie a un cane randagio ci mostrano tutto il fallimento della nostra società… - enpaonlus : Nel Ragusano bambini fra i 9 e 10 anni tagliano le orecchie a un cane randagio. Il cucciolo è stato salvato, loro i… - MarcoN17023399 : RT @RosannaMarani: I bambini che hanno tagliato le orecchie a un cane randagio ci mostrano tutto il fallimento della nostra società https:/… - laura99164560 : RT @RosannaMarani: I bambini che hanno tagliato le orecchie a un cane randagio ci mostrano tutto il fallimento della nostra società https:/… - Reemul64 : RT @Animalistiitaly: “GIOCO DELL’ORRORE” NEL RAGUSANO: BAMBINI SEVIZIANO E TAGLIANO LE ORECCHIE A UN CUCCIOLO DI #CANE In molti casi gli #a… -

Ultime Notizie dalla rete : Bambini tagliano

Proprio in quel momento un uomo è passato di lì e ha visto la scena, riuscendo così a fermare ie a portare dal veterinario l'animale, che per fortuna è stato salvato in tempo. Isono ...I duesono stati identificati, mentre il cucciolo è stato portato immediatamente dal veterinario per le cure del caso. Anche la sezione dell'OIPA di Ragusa ha preso posizione, condannando ...Tagliano le orecchie al cane. Gli autori del gesto sono bambini che hanno tra i 9 e i 10 anni d’età. La vicenda è alquanto sconvolgente.Il cane fortunatamente sta bene. "Mio nipote non voleva uccidere il cane. Essendo un bambino, pensava di farlo più bello", è il commento di una zia subito cancellato. I bambini segnalati ai servizi so ...