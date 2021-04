Atto vandalico su manifesti per il 25 aprile | ANPI | Sconcertati ma non sorpresi

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Pescara - "A Pescara ci sono i fascisti e vogliono farcelo sapere, ma noi lo sappiamo già. Per questo resistiamo". Recita così una nota dell', Comitato provinciale "Ettore Troilo" di Pescara e Sezione "Giuseppe e Renato Gialluca" di Pescara, dopo la scoperta dell', lungo viale della Riviera nel capoluogo adriatico, su un manifesto che invita la cittadinanza a partecipare ai festeggiamenti del 25, "imbrattato con la solita, scontata svastica nazista". "Restiamo, ma per nulla. A pochi giorni dai festeggiamenti riguardanti la Festa della Liberazione, assistiamo all'ennesimo gesto infame, al solito rigurgito fascista che ci ricorda quanto sia importante la nostra esistenza. Non possiamo che registrare, ancor oggi e di nuovo a Pescara, ...

