Atp Barcellona 2021, Fognini: “Non ho insultato nessuno, costruito un dramma sul nulla” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Fabio Fognini ha commentato la squalifica dall’Atp 500 di Barcellona 2021, avvenuta per espressioni ingiuriose ai danni di un giudice di linea. Il tennista italiano ha descritto il controverso episodio in conferenza stampa, spiegando la dinamica dell’accaduto e mostrando dissenso verso il modus operandi dei responsabili della sua sanzione: “Sono molto sorpreso dalla decisione del giudice di sedia e del supervisor, ero qui per giocare a tennis dopo una buona settimana a Montecarlo. Avevo voglia di continuare a lottare, seppur contro un avversario che stava giocando molto meglio. Ero 6-0, 3-0 sotto e non ho detto una parola, soffrivo tra me e me. Nel secondo tempo ero riuscito a girare la partita e stava mettendosi bene per me”. In seguito, Fognini ha esternato considerazioni aggiuntive sulla squalifica, descrivendo il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Fabioha commentato la squalifica dall’Atp 500 di, avvenuta per espressioni ingiuriose ai danni di un giudice di linea. Il tennista italiano ha descritto il controverso episodio in conferenza stampa, spiegando la dinamica dell’accaduto e mostrando dissenso verso il modus operandi dei responsabili della sua sanzione: “Sono molto sorpreso dalla decisione del giudice di sedia e del supervisor, ero qui per giocare a tennis dopo una buona settimana a Montecarlo. Avevo voglia di continuare a lottare, seppur contro un avversario che stava giocando molto meglio. Ero 6-0, 3-0 sotto e non ho detto una parola, soffrivo tra me e me. Nel secondo tempo ero riuscito a girare la partita e stava mettendosi bene per me”. In seguito,ha esternato considerazioni aggiuntive sulla squalifica, descrivendo il ...

