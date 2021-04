Ascolti tv 20 aprile digital e pay | Verona-Fiorentina al 2% su Sky E poi il crollo ‘live’ della Super League fa l’1 | 4% Safe fa il 3% su 20

(Di mercoledì 21 aprile 2021)tematiche grandi gruppi: Altre Rai 6,8% nelle 24 ore e 6,9% in prima serata: Altre Mediaset 7,6% e 8,4%. Programmazione delle ammiraglie più fragile del solito, in prima serata, martedì 20, con Rai1 a 3 milioni e Canale 5 a 2,5 milioni. Su Sky c’era l’anticipo del turno infrasettimanaleSerie A,eha conseguito 520mila spettatori ed il 2%. Subito prima e subito dopo il commento delle immagini del match di Serie A, il focus è stato sulla straordinaria vicendarepentina apparizione, vita e morte. Il canale 200 ha viaggiato a 40 mila spettatori medi, con 1,5 milioni di copertura. Lo sport di Sky, mobilitando anche il direttore Federico Ferri, ha proposto un lungo speciale che ...

Advertising

infoitcultura : Ascolti tv 20 aprile: vince Canzone segreta su Rai1 con il 13.5% di share-Dati Auditel - patrizia_rella : RT @CanyamanLe: ??Ascolti della puntata di Martedì 20 Aprile di #DayDreamer ?? Share al 18,4% ?? 1.999.000 Telespettatori #CanYaman #day… - AndreaAAmato : #Ascoltitv analisi 20 aprile: Serena Rossi ‘ibrida’ batte Siani ma perde il derby campano. Giordano mette in fila F… - playblogtv : Playblogtv®?: #AscoltiTv di Martedì 20 Aprile 2021 Canzone Segreta fa crollare Rai1 al 13.5%. Siani su Canale5 f… - infoitcultura : Ascolti tv ieri: Canzone Segreta (13.5%), Il giorno più bello del mondo (11.5%) | Dati Auditel 20 aprile 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti aprile

Quest'ultima è stata eliminata dal cantante Deddy nel corso del serale del 17. Un'... con oltre 11 milioni di, un piccolo grande classico per il talent, almeno in quest'edizione. Si ...... glipoco brillanti hanno convinto gli autori a dare nuovi stimoli ad un cast che non sta ... I primi quattro li vedremo giovedì 22mentre il compagno di Cecilia Rodriguez si lancerà dall'...Su Rai1 è andato in onda Canzone Segreta, che è stato la scelta di 3.029.000 spettatori pari al 13.5% di share Chi ha vinto la gara di share ieri, martedì 20 aprile, in prima serata? Ascolti tv 20 ...Il 21 aprile 2021, su Canale 5, va in onda la prima puntata di Buongiorno Mamma, la nuova serie tv Mediaset che racconta la storia di una famiglia, attraversando differenti linee temporali e rivelando ...