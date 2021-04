Annamaria Ascolese | l' insegnante di 50 anni uccisa a colpi di pistola dal marito carabiniere

(Di mercoledì 21 aprile 2021) I fatti venerdì sera a Marino (Roma). La donna era stata trasportata in ospedale in condizioni disperate, questa mattina è arrivato il tragico epilogo. L'uomo si era tolto la vita con la stessa ...

Ultime Notizie dalla rete : Annamaria Ascolese

I fatti venerdì sera a Marino (Roma). La donna era stata trasportata in ospedale in condizioni disperate, questa mattina è arrivato il tragico epilogo. L'uomo si era tolto la vita con la stessa ...E' morta, la donna ferita a colpi di pistola dal marito carabiniere, Antonio Boccia, lo scorso venerdì 16 aprile a Marino (Roma), ai Castelli romani. Marino, carabiniere spara alla moglie: ...Si tratta a tutti gli effetti di un omicidio-suicidio quello di venerdì scorso a Marino. è morta questa mattina all'ospedale San Camillo di Roma Annamaria Ascolese, la maestra di 49 anni, ferita dal m ...MARINO (politica) - Il cordoglio dell'ex sindaco ed attuale consigliere regionale ilmamilio.it - not ...