Uefa | squadre Superlega fuori dai campionati | rischiano Inter | Milan e Juve

Leggi su napolipiu

(Di martedì 20 aprile 2021) Parte la controffensivache vuole eliminare ledidainazionali. Il massimo organismo europeo del calcio si è già mosso in una direzione simile ma per la Champions League attualmente in corso, dato che un membro dell’esecutivo ha annunciato l’esclusione di tre semifinaliste come Chelsea, Manchester City e Real Madrid, che sono anche tre club fondatori della. Ma la manovra dellaè dura, anche perché in ballo ci sono miliardi di euro. Attualmente si stima che la macchina Champions League riesca a racimolare circa 3 miliardi di euro all’anno. Il format della Nuova Champions League, invece, dovrebbe aumentare gli introiti. Ricavi che sono il vero obiettivo di chi ha formato la, creando un club esclusivo per soli ...