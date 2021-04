Udinese-Cagliari: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 20 aprile 2021) Udinese-Cagliari è una partita della 32° giornata di Serie A. Si disputerà alla Dacia Arena mercoledì 21 aprile alle ore 20.45 e sarà una partita importante, soprattutto per la squadra di Semplici, in vista della salvezza. I favoriti per la vittoria sono i friulani di Luca Gotti, fermi in classifica alla dodicesima posizione con 36 pt. I sardi invece non se la passano benissimo alla terzultima posizione (con 25 pt) ma vogliono sfruttare l’entusiasmo della vittoria sul Parma per sperare di conquistare la salvezza. Come arrivano Udinese e Cagliari? L’Udinese di Gotti ha conquistato tre punti importanti a Crotone lo scorso 17 aprile. Ha deciso l’incontro l’uomo leader dei bianconeri, ossia Rodrigo De Paul. Ma la salvezza non è ancora ottenuta, c’è bisogno di compiere un ulteriore passo in avanti per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 aprile 2021)è una partita della 32° giornata di Serie A. Si disputerà alla Dacia Arena mercoledì 21 aprile alle ore 20.45 e sarà una partita importante, soprattutto per la squadra di Semplici, in vista della salvezza. I favoriti per la vittoria sono i friulani di Luca Gotti, fermi in classifica alla dodicesima posizione con 36 pt. I sardi invece non se la passano benissimo alla terzultima posizione (con 25 pt) ma vogliono sfruttare l’entusiasmo della vittoria sul Parma per sperare di conquistare la salvezza. Come arrivano? L’di Gotti ha conquistato tre punti importanti a Crotone lo scorso 17 aprile. Ha deciso l’incontro l’uomo leader dei bianconeri, ossia Rodrigo De Paul. Ma la salvezza non è ancora ottenuta, c’è bisogno di compiere un ulteriore passo in avanti per ...

