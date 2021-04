Superlega, Roma: “E’ chiusa e divisiva, fortemente contrari” (Di martedì 20 aprile 2021) La Roma dice no alla Superlega europea “divisiva”. Il club giallorosso si è rivolta ai propri “incredibili tifosi” con una nota sul sito ufficiale. “L’As Roma è fortemente contraria a questo modello ‘chiuso’, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo. Certe cose sono più importanti del denaro e noi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti”, dice il club giallorosso. “Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con la Lega Serie A, la Federazione italiana, l’Eca e l’Uefa per far crescere e sviluppare il gioco del calcio in Italia e in tutto il mondo. I tifosi e un calcio accessibile a tutti sono al centro del nostro sport e questo non deve essere mai dimenticato”, conclude la ... Leggi su funweek (Di martedì 20 aprile 2021) Ladice no allaeuropea “”. Il club giallorosso si è rivolta ai propri “incredibili tifosi” con una nota sul sito ufficiale. “L’Asa a questo modello ‘chiuso’, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo. Certe cose sono più importanti del denaro e noi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti”, dice il club giallorosso. “Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con la Lega Serie A, la Federazione italiana, l’Eca e l’Uefa per far crescere e sviluppare il gioco del calcio in Italia e in tutto il mondo. I tifosi e un calcio accessibile a tutti sono al centro del nostro sport e questo non deve essere mai dimenticato”, conclude la ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA AS ROMA: 'FORTEMENTE CONTRARI A MODELLO CHIUSO Totalmente in contrasto con spirito del gioco N… - sechesi : ?? La Roma si dichiarara contraria alla #Superlega: 'L’AS Roma è fortemente contraria a questo modello “chiuso” [...… - CorSport : #Superlega, #Perez: '#Roma e #Napoli hanno diritto di partecipare' - cmercatoweb : ?????? I tifosi di #Roma e #Lazio si uniscono per dire no alla #SuperLega - AlfioSerafico : RT @CorSport: #Roma, comunicato ufficiale contro la #Superlega -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Roma Roma, comunicato ufficiale contro la Superlega È il comunicato ufficiale apparso sul sito della Roma , che si schiera apertamente contro la Superlega , la nuova competizione che sta creando un forte clamore mediatico. La nota del club giallorosso ...

Calcio, Frongia (Comm. Euro 2020): no a una Superlega elitaria Lo ha detto Daniele Frongia, assessore allo Sport di Roma Capitale e Commissario straordinario Euro 2020, a margine della cerimonia di arrivo della Coppa degli Europei a Roma, a Castel Sant'Angelo.

Come funziona la Superlega e perchè Napoli e Roma non partecipano (per ora) Sport Fanpage Spadafora: "La Superlega andrà avanti, levata di scudi ipocrita" Roma, 20 apr. (askanews) - "Secondo me questa levata di scudi, questo progetto andrà avanti e credo che questa sia stata una levata di scudi anche ...

Calcio, Frongia (Comm. Euro 2020): no a una Superlega elitaria Roma, 20 apr. (askanews) - 'Da cittadino e da sportivo che vede il calcio come un gioco, lo sport non deve essere elitario e deve essere di tutti.

È il comunicato ufficiale apparso sul sito della, che si schiera apertamente contro la, la nuova competizione che sta creando un forte clamore mediatico. La nota del club giallorosso ...Lo ha detto Daniele Frongia, assessore allo Sport diCapitale e Commissario straordinario Euro 2020, a margine della cerimonia di arrivo della Coppa degli Europei a, a Castel Sant'Angelo.Roma, 20 apr. (askanews) - "Secondo me questa levata di scudi, questo progetto andrà avanti e credo che questa sia stata una levata di scudi anche ...Roma, 20 apr. (askanews) - 'Da cittadino e da sportivo che vede il calcio come un gioco, lo sport non deve essere elitario e deve essere di tutti.