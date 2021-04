Superlega | Jordan Henderson prepara la contromossa | convocati i capitani della Premier

Leggi su sportface

(Di martedì 20 aprile 2021) Laè al centro del dibattito in tutta Europa. Dopo l’annuncio del progetto targato élite del calcio, proprio fra i tesserati degli stessi club coinvolti si sta creando un clima disapprovazione generale, in particolar modo dall’Inghilterra. Guardiola e Jurgen Klopp hanno espresso il proprio parere contrario, ma non solo., capitano del Liverpool, avrebbe convocato tutti i suoi colleghiLeague in modo da trovare una quadra comune, un fronte unico dei calciatori sul tema. SportFace.