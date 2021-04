Superlega, Gosens attacca: '150 milioni? Su per il c....' (Di martedì 20 aprile 2021) Il calciatore dell' Atalanta , Robin Gosens , ha rilasciato un'intervista al giornale Kicker.de , in merito alla nascita della Supelega . Le dichiarazioni sono arrivate dopo la vittoria dei ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 aprile 2021) Il calciatore dell' Atalanta , Robin, ha rilasciato un'intervista al giornale Kicker.de , in merito alla nascita della Supelega . Le dichiarazioni sono arrivate dopo la vittoria dei ...

Advertising

GoalItalia : 'La gente muore, non ci sono soldi, dov'è l'etica?' 'Pronto a protestare insieme ai tifosi' ?? Gosens spara a zero… - fanpage : Il primo calciatore di #SerieA a esporsi contro la #SuperLega - zazoomblog : Superlega Gosens attacca: 150 milioni? Su per il c.... - #Superlega #Gosens #attacca: #milioni? - gargantuuuu : #SuperLega I calciatori che si ribellano é la più grande farsa. Sono tra i primi a chiedere stipendi sempre più alt… - forzagranata1 : ?? #CALCIO Superlega, Gosens attacca: '150 milioni? Su per il c....' L'esterno dell'Atalanta furioso: 'La gente muo… -