Superlega crolla, le inglesi lasciano Juve, smentite dimissioni Agnelli (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Manchester City fa partire la slavina, poi United, Liverpool, Arsenal e Tottenham ufficializzano l'addio alla Superlega Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Manchester City fa partire la slavina, poi United, Liverpool, Arsenal e Tottenham ufficializzano l'addio allaSegui su affaritaliani.it

Advertising

GianniVaretto : RT @corradone91: Super Ridiculo: 'Il progetto guidato da Florentino #Perez crolla in 48h'. La durissima prima pagina di #Marca (che, come r… - corradone91 : Super Ridiculo: 'Il progetto guidato da Florentino #Perez crolla in 48h'. La durissima prima pagina di #Marca (che,… - tuttosport : Fuga dalla #Superlega: via le inglesi, progetto crolla ?? - sbarelling : Mio papà sentiva prima alla tele che nella stagione 88/89 al Milan non hanno dato tre gol regolari in champions per… - apiciomoderno : @tancredipalmeri Infatti credo che se crolla la #SuperLega molte teste salteranno -