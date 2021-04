Stati Uniti: è morto Walter Mondale, ex vicepresidente di Jimmy Carter (Di martedì 20 aprile 2021) È morto Walter Mondale, ex vicepresidente di Jimmy Carter dal 1977 al 1981. Aveva 93 anni. Nel 1984 fu candidato democratico alla presidenza dopo aver vinto le primarie, ma fu sconfitto dal presidente repubblicano uscente Ronald Reagan. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 20 aprile 2021) È, exdidal 1977 al 1981. Aveva 93 anni. Nel 1984 fu candidato democratico alla presidenza dopo aver vinto le primarie, ma fu sconfitto dal presidente repubblicano uscente Ronald Reagan. L'articolo proviene da Italia Sera.

