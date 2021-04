Sony torna sui suoi passi | adesso come funziona PlayStation Store per PS3 e Vita?

Leggi su helpmetech

(Di martedì 20 aprile 2021)sui suidopo la decisione che aveva scosso gli utenti in merito alla chiusura perper PS3 e. In sostanza sembra che glidigitali di PS3 e PSnon chiuderanno più. La decisione è stata presa dain seguito ad una lunga fila di lamentele dopo l’annuncio di alcune settimane fa di chiudere glinell’estate 2021. Rimangono tuttavia immutati i piani per PSP, che del resto è una console molto più vecchia.ha ammesso un passo falso in seguito alla valanga di richieste di non chiudere questie lasciare in maniera inebile che alcuni titoli venissero persi per sempre. C’è da dire che ...