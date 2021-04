Sony e Microsoft insieme per Nyorokko, un gioco multiplayer asimmetrico per iOS e Android (Di martedì 20 aprile 2021) ForwardWorks, una filiale di Sony Interactive Entertainment, ha annunciato l'arrivo di Nyorokko, un gioco multiplayer asimmetrico creato dall'attrice giapponese Tsubasa Honda. Questo titolo uscirà in Giappone questa estate come un gioco free-to-play. Nyorokko è un titolo PvP asimmetrico prodotto interamente da Honda che si dice essere un'appassionata di videogiochi: l'attrice ha curato praticamente tutto, dal design alla storia e la cosa interessante è che per aiutare Honda in questo progetto, Sony e Microsoft Japan hanno collaborato insieme supportandone lo sviluppo. In Nyorokko otto giocatori sono suddivisi in due squadre, Angeli e Umani: due giocatori compongono gli angeli e sei ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 aprile 2021) ForwardWorks, una filiale diInteractive Entertainment, ha annunciato l'arrivo di, uncreato dall'attrice giapponese Tsubasa Honda. Questo titolo uscirà in Giappone questa estate come unfree-to-play.è un titolo PvPprodotto interamente da Honda che si dice essere un'appassionata di videogiochi: l'attrice ha curato praticamente tutto, dal design alla storia e la cosa interessante è che per aiutare Honda in questo progetto,Japan hanno collaboratosupportandone lo sviluppo. Inotto giocatori sono suddivisi in due squadre, Angeli e Umani: due giocatori compongono gli angeli e sei ...

Advertising

Eurogamer_it : #Sony e #Microsoft presentano #Nyorokko, un gioco multiplayer asimmetrico per iOS e Android. - N1velN : Microsoft compra Sony ? - UgoBrera06 : RT @wireditalia: Dall'accordo tra Sony ed Exprivia per archiviare i dati dell'Esa a quello tra Thales Alenia e Microsoft per elaborare le i… - MesiusUD : @MrSanickES ¡Spoiler! Microsoft compra Sony - Leonardo_IT : RT @wireditalia: Dall'accordo tra Sony ed Exprivia per archiviare i dati dell'Esa a quello tra Thales Alenia e Microsoft per elaborare le i… -