Si sfilano tutte le sei inglesi dalla Superlega | lo strappo durante il vertice notturno Perez ci crede ancora | Ceferin già esulta

(Di martedì 20 aprile 2021) Il progetto dellasembra già in crisi a meno di due giorni dal suo annuncio. Dopo le prime indiscrezioni, arriva la conferma chele squadresi sono sfilate dal torneo. Poco prima dell’inizio deld’urgenza partito intorno alle 22.30 con i club coinvolti e finita un’ora dopo, il Manchester City ha confermato con un comunicato di aver «formalmente iniziato le procedure per il ritiro dal gruppo che sta progettando una Super League europea». April 20, 2021 Dopo le minacce del premier britannico Boris Johnson di frenare il torneo con una legge ad hoc,le sei squadresi sono man mano sfilate dal progetto di Florentinoa cominciare dall’Arsenal, che ha chiesto esplicitamente scusa ai propri tifosi: «Abbiamo ...

Alla fine si sfilano tutte le squadre inglesi e la Superlega resta solo con le tre spagnole (Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid) e le tre italiane (Juventus, Milan e Inter). Il progetto, presentato alla ...