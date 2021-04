Ristoratore “azzanna” Crisanti dalla Merlino | “Dammi 200mila euro e non mi lamento più” video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 20 aprile 2021) Alta tensione a “L’Aria che tira”: si scontrano Stefano Zampieri, un, in collegamento con Myrta; e il microbiologo Andrea. Il quale, come sappiamo è un “chiusurista” fino al midollo, pertanto contrario alle riaperture. Una posizione molto rigida che mal si concilia con la necessità di non far sprofondare l’economia e l’attività di tanti ristoratori alla canna del gas. Dopo avere ripetuto per l’ennesima volta quanto siano sbagliate le riaperture e quanto biasimabili le proteste dei ristoratori scesi in piazza, Stefano Zampieri non si tiene; e “, facendolo vacillare: “Schiaffo” delil “chiusurista” “Se lei mi dà, perché io tanti ne ho persi, poi non mi ...