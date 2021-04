Puglia | maltempo | allerta temporali nel pomeriggio Protezione civile | previsioni meteo

(Di martedì 20 aprile 2021) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 12 per otto ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati fino a puntualmente moderati sullacentrale.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articolonel proviene da Noi Notizie..

Advertising

NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta temporali nel pomeriggio (immagine: fonte protezione civile della Puglia)… - manduriaoggi : #Attualità - #MALTEMPO - Coldiretti Puglia: «Grandinata improvvisa imbianca il Salento; colpo di grazia per ortaggi… - CandelliAngelo : Maltempo, Coldiretti Puglia: grandinata improvvisa imbianca il Salento - Canale189 : Maltempo, Coldiretti Puglia: grandinata improvvisa imbianca il Salento - PugliaReporter : Puglia: ondata di pioggia e grandine, raccolti devastati dal maltempo in Salento - foto e video: -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia maltempo

... Abruzzo, Molise, Campania e nord della; nelle altre regioni centro - meridionali precipitazioni in forma più isolata e intermittente. Alla sera iltenderà a concentrarsi soprattutto ...... soprattutto trae Basilicata. Temperature sotto la media del periodo, con freddo che si fa sentire soprattutto nelle prime ore del mattino . Meteo weekend, arriva ilsu queste ...Agricoltura, danni da maltempo. Bellanova: “Risposte immediate alle imprese attivando le risorse già disponibili” - Ultime notizie Bari h24 news informazione sport cronaca attualità ...La Fondazione “Fè²cara di Novoli” comunica gli appuntamenti dal 6 al 15 gennaio in occasione dei festeggiamenti patronali. Attesa per l”?accensione della suggestiva pira ...