(Di martedì 20 aprile 2021) “Ci ha appenato, sa cosa significa perdere un familiare e sa che cosa stiamo affrontando”. Colui che hato il fratello di, l’afroamericano ucciso a Minneapolis a maggio scorso dall’agente di polizia Derk Chauvin, è il presidente degli Stati Uniti in persona. Joe“ci ha voluto far sapere che prega per noi e che spera che tutto andrà bene”, ha riferito Philonisealla Nbc, confermato anche dalla portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. L’attesa spasmodica per l’intero Paese è dovuta a come lasi rivolgerà nei confronti di Chauvin:da ieri sera, i giurati dovranno infatti decidere se l’agente sia colpevole o meno di omicidio di secondo grado. Il presidente e la sua amministrazione hanno iniziato a ...

Advertising

fanpage : Morte #GeorgeFloyd è morto 'perché il cuore dell'agente Chauvin era troppo piccolo' - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Processo George Floyd, giuria riunita. Biden chiama la famiglia: 'Prego per voi' - HuffPostItalia : Processo George Floyd, giuria riunita. Biden chiama la famiglia: 'Prego per voi' - OnlyPopPlease1 : RT @Internazionale: Nei prossimi giorni arriverà il verdetto nel processo contro Derek Chauvin, l’agente accusato di aver ucciso George Flo… - arsenic101 : RT @fanpage: Morte #GeorgeFloyd è morto 'perché il cuore dell'agente Chauvin era troppo piccolo' -

Ultime Notizie dalla rete : Processo George

Spread the love In attesa della sentenza sull'omicidio diFloyd, l'America impartisce una lezione di diritto: "Vorrei che i rappresentanti eletti smettessero di parlare di questo caso, soprattutto in modo che non è rispettoso dello stato di diritto e ...Alcuni dimostranti si sono dati appuntamento davanti alla Corte di Minneapolis, dove si sta svolgendo ila carico dell'agente di polizia Derek Chauvin, accusato di avere uccisoFloyd dopo avere premuto per circa 9 minuti il ginocchio sul collo dell'afroamericano. Ai sostenitori di Black ...La città si blinda preoccupata per l'esito della sentenza e il presidente valuta se parlare alla Nazione subito dopo ...George Floyd, il processo a Derek Chauvin. La storia del 47enne afroamericano che non poteva respirare a causa del ginocchio dell’agente di polizia Derek Chauvin è ormai di dominio pubblico. Schleiche ...