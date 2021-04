Pagamento pensioni maggio 2021 e cedolino: anticipo e tutte le ultime novità (Di martedì 20 aprile 2021) Il mese di aprile sta per terminare e molti ci hanno chiesto se anche questa volta il Pagamento delle pensioni di maggio 2021 sarà anticipato alla fine di questo mese o no. A causa dell’emergenza del Coronavirus, come avvenuto per i mesi scorsi, anche questa volta il ritiro del Pagamento in posta della pensione sarà scaglionato in base all’iniziale del cognome su sei giornate. Vediamo allora il calendario completo per scoprire quando poter riscuotere il proprio trattamento previdenziale e tutte le ultime novità sul cedolino di maggio 2021. Calendario Pagamento pensioni maggio 2021: si parte il 26 aprile Come previsto ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 20 aprile 2021) Il mese di aprile sta per terminare e molti ci hanno chiesto se anche questa volta ildelledisarà anticipato alla fine di questo mese o no. A causa dell’emergenza del Coronavirus, come avvenuto per i mesi scorsi, anche questa volta il ritiro delin posta della pensione sarà scaglionato in base all’iniziale del cognome su sei giornate. Vediamo allora il calendario completo per scoprire quando poter riscuotere il proprio trattamento previdenziale elesuldi. Calendario: si parte il 26 aprile Come previsto ...

Advertising

ignimoki : RT @FnpCisl: Anche per il mese di #maggio è stato disposto il pagamento anticipato delle #pensioni da parte di Poste Italiane, a partire ????… - infoitinterno : Pensioni maggio pagamento: ecco le date ufficiali - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni maggio 2021 in anticipo anche per il mese di maggio 2021, l’INPS… - Mohamed__Saady : RT @FnpCisl: Anche per il mese di #maggio è stato disposto il pagamento anticipato delle #pensioni da parte di Poste Italiane, a partire ????… - wallstreetita : Da quest’anno cambiano leggermente i criteri di tassazione delle pensioni. L’ @INPS_it però assicura 'non avrà alc… -