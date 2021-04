Nomine, da CDP a FS: Draghi mette i partiti in fuorigioco (Di martedì 20 aprile 2021) Dalla campagna vaccinale, al Recovery Plan passando per le tante crisi industriali ancora aperte in cerca di una soluzione: sono tanti i dossier sul tavolo di Palazzo Chigi ai quali se n’è aggiunto un altro decisamente “pesante” che rischia di creare (non poca) maretta. Una partita delicatissima e strategica quella delle Nomine pubbliche pronta ad impegnare, a stretto giro, il Governo, alla quale i partiti guardano da sempre con una certa attenzione e apprensione. Tante le partecipate dello Stato in scadenza tra le quali molte big. A cominciare da Cassa Depositi e Prestiti, affidata tre anni fa dal governo gialloverde all’ad Palermo, ora in scadenza. Nomina questa particolarmente cruciale perché Cdp è attiva su molti fronti, da Autostrade alla rete unica (la Cassa è azionista di Tim con il 9,8% ed è socia di Enel nel capitale di Open Fiber). Del ricco ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 aprile 2021) Dalla campagna vaccinale, al Recovery Plan passando per le tante crisi industriali ancora aperte in cerca di una soluzione: sono tanti i dossier sul tavolo di Palazzo Chigi ai quali se n’è aggiunto un altro decisamente “pesante” che rischia di creare (non poca) maretta. Una partita delicatissima e strategica quella dellepubbliche pronta ad impegnare, a stretto giro, il Governo, alla quale iguardano da sempre con una certa attenzione e apprensione. Tante le partecipate dello Stato in scadenza tra le quali molte big. A cominciare da Cassa Depositi e Prestiti, affidata tre anni fa dal governo gialloverde all’ad Palermo, ora in scadenza. Nomina questa particolarmente cruciale perché Cdp è attiva su molti fronti, da Autostrade alla rete unica (la Cassa è azionista di Tim con il 9,8% ed è socia di Enel nel capitale di Open Fiber). Del ricco ...

