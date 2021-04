LIVE Sinner-Gerasimov 6-3 6-2, ATP Barcellona in DIRETTA: l’azzurro vola agli ottavi. Nuovo ranking e prossimo avversario (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA: VITTORIA DI JANNIK Sinner 21.22 La nostra DIRETTA LIVE di Sinner-Gerasimov finisce qui. Grazie per averci seguito e restate su OA Sport per analisi, cronache e commenti su questa partita e sul torneo di Barcellona. A presto! 21.21 l’azzurro ora affronterà per la terza volta nel giro di un mese e mezzo Roberto Bautista Agut, battuto in tre set a Dubai e a Miami. 21.19 Partita dominata in lungo e in largo da parte di Sinner che si è dimostrato nettamente superiore al suo avversario. Appena tre le palle break concesse, tutte concentrate nel quinto game del secondo set. Per il resto, un rendimento invidiabile al servizio: 65% di prime in ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITA: VITTORIA DI JANNIK21.22 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e restate su OA Sport per analisi, cronache e commenti su questa partita e sul torneo di. A presto! 21.21ora affronterà per la terza volta nel giro di un mese e mezzo Roberto Bautista Agut, battuto in tre set a Dubai e a Miami. 21.19 Partita dominata in lungo e in largo da parte diche si è dimostrato nettamente superiore al suo. Appena tre le palle break concesse, tutte concentrate nel quinto game del secondo set. Per il resto, un rendimento invidiabile al servizio: 65% di prime in ...

