L’export della Difesa contro le ingerenza straniere. La versione di Gaiani (Di martedì 20 aprile 2021) Affidare le decisioni relative alL’export di armamenti a un comitato interministeriale darebbe maggiore autorità e autorevolezza a ogni scelta in materia, mettendola al riparto da eventuali intimidazioni e senza eliminare il dibattito politico, sempre legittimo. In più, nel momento di difficoltà pandemica, sosterrebbe un settore strategico per il Paese, per la sua economia e per le sue ambizioni di potenza, quantomeno regionale. Parola di Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa e grande conoscitore del comparto. Su queste colonne, il vice presidente dello Iai Michele Nones ha rilanciato l’idea di ripristinare il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la Difesa (Cisd), così da avere un sistema “equilibrato” di responsabilità, distribuite fra diversi dicasteri, e piena sintesi ... Leggi su formiche (Di martedì 20 aprile 2021) Affidare le decisioni relative aldi armamenti a un comitato interministeriale darebbe maggiore autorità e autorevolezza a ogni scelta in materia, mettendola al riparto da eventuali intimidazioni e senza eliminare il dibattito politico, sempre legittimo. In più, nel momento di difficoltà pandemica, sosterrebbe un settore strategico per il Paese, per la sua economia e per le sue ambizioni di potenza, quantomeno regionale. Parola di Gianandrea, direttore di Analisie grande conoscitore del comparto. Su queste colonne, il vice presidente dello Iai Michele Nones ha rilanciato l’idea di ripristinare il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la(Cisd), così da avere un sistema “equilibrato” di responsabilità, distribuite fra diversi dicasteri, e piena sintesi ...

Advertising

ITASofia_BG : RT @ITAtradeagency: ?? 03/05 Presentazione Rapporto ICE - Prometeia. Partecipa all'evento online per: ??comprendere e anticipare l'evoluzione… - ItalyinZimbabwe : RT @ITAtradeagency: ?? 03/05 Presentazione Rapporto ICE - Prometeia. Partecipa all'evento online per: ??comprendere e anticipare l'evoluzione… - CTNA_aerospazio : Un tavolo interministeriale per l’export della Difesa. La proposta di Nones - vigneronway : BORGO TOLLENA: L’export della Vernaccia e di San Gimignano. karine de Souza, @lucy1wine, @alefiorentino, Vanessa La… - Hero929991092 : RT @maryfagi: #Manliohhhhhhh L’export del nostro riso in Cina è sicuramente un grande successo (e da ringraziare è @giamma71): ma da qui a… -

Ultime Notizie dalla rete : L’export della Un tavolo interministeriale per l'export della Difesa. La proposta di Nones Formiche.net